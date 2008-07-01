B-52 mit Zusatznutzen

Der ehrwürdige Bomber könnte bei der USAF schon bald als Störflugzeug und Plattform für die elektronische Kriegsführung zum Einsatz kommen.

Das Programm wurde bereits einmal verworfen, wird nun mit tieferen Kosten erneut aufgenommen. Geplant ist der Umbau von 34 B-52 Bombern zu spezialisierten ECM Störflugzeugen. Die Kosten belaufen sich auf 3 Milliarden US Dollar. Der neue Störer soll ab 2018 zur Verfügung stehen.

Die B-52 wird bei der amerikanischen Luftwaffe bereits seit 1955 eingesetzt!