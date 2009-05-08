B-2 Bomber mit neuem Radar

Die erste B-2 Spirit mit neuem APQ-181 Radar wurde anfangs Mai an die US Air Force übergeben.

Diese Modifikation wird die amerikanische Luftwaffe 30 Millionen US Dollar pro Radar kosten. Das modernisierte APQ-181 wird auf anderen Frequenzen als bisher operieren und dadurch weniger störanfällig sein. Das teuerste an dem Upgrade ist wohl die neu entwickelte AESA Radarantenneneinheit mit elektronischer Strahlschwenkung. Die Anpassungen im Frequenzbereich wurden nötig, da immer mehr Kommunikationsgeräte auf ähnlichen Frequenzen mit ihren Satelliten verbunden werden und dies führte häufig zu Störungen der alten APQ-181 Radare.