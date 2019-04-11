Australien setzt auf Falcon 7X

Dassault Falcon 7X (Foto: Dassault)

Die australische Regierung wird zukünftig mit Falcon 7X von Dassault an nationale oder internationale Treffen fliegen, die Falcon 7X ersetzt die Challenger CL-604.

Die australische VIP Regierungsflotte wird mit drei Dassault Falcon 7X verjüngt, die neuen Business Jets sollen nicht gekauft sondern geleast werden. Die erste fabrikneue Falcon 7X für Australien ist am 29. März 2019 für den Einbau der Inneneinrichtung vom Dassault Werk Mérignac bei Bordeaux ins US-amerikanischen Little Rock, Arkansas überflogen worden. Die drei neuen VIP Jets werden durch dir Royal Australian Air Force betrieben.