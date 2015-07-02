Australien kauft zwei A330 MRTT Tankflugzeuge

Airbus A330 MRTT RAAF (Foto: Airbus Defence and Space)

Die Royal Australian Air Force hat gestern die Beschaffung von zwei weiteren KC-30A Multirole Tanker Transport Flugzeugen bekanntgegeben.

Mit dieser neuen Bestellung stockt Australien den Bestand an KC-30A Tankflugzeugen auf insgesamt sieben auf. Die beiden A330-200 fliegen momentan noch bei Qantas und sollen ab dem Jahr 2018 als Transport- und Tankflugzeuge bei der Royal Australian Air Force eingesetzt werden. Die Flugzeuge werden im spanischen Getafe zu Tankern umgebaut.

Der A330 MRTT basiert auf dem zivilen Airbus A330-200 und kann neben seiner primären Funktion als Tankflugzeug auch für den Tarnsport von Truppen oder Passagieren benutzt werden. Die zivile Zulassung hat der Tanker anfangs 2010 erhalten, die militärische erfolgte am 7. Oktober 2010.