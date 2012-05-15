Australien kauft Spartan Transporter

Australiens Verteidigungsministerium hat den Kauf von zehn C-27J Spartan Kampfzonentransporter bekannt gegeben.

Der Wert dieses Auftrages wird von Alenia Aermacchi mit rund 800 Millionen Euro beziffert, in dieser Summe sind auch viele After Sale Dienste eingerechnet. Der Vertrag für die zehn Kampfzonentransporter wird über die Vereinigten Staaten abgewickelt, hier wird Alenia Aermacchi die Flugzeuge zusammen mit ihrem Nordamerika Partner L-3 auch bauen. Die Royal Australian Air Force wird mit diesen Transportflugzeugen ihre Caribou Transportmaschinen ersetzen, die bereits 2009 aus dem Verkehr gezogen wurden. Australien wird die ersten Maschinen ab 2015 erhalten.