Australien begrüßt ersten C-27J Spartan Transporter

RAAF C-27J Spartan (Foto: RAAF)

Am 30. Juni konnte die Royal Australian Air Force auf der Basis Richmond ihren ersten C-27J Spartan Transporter begrüßen.

Die C-27J für Australien wurde in Italien gebaut und anschließend ins L-3 Werk nach Waco in die USA überflogen, wo die Funk- und Selbstschutzsysteme eingebaut wurden. Auch eine zusätzliche Panzerung für die Besatzung wurde hier nachträglich integriert. Australien hat über das Pentagon insgesamt zehn C-27J Spartan Transportflugzeuge bestellt. Die Spartan Flotte soll in Australien die taktische Rolle der schon im Jahre 2009 ausgemusterten Caribou Transporter übernehmen und die größeren C-130J Hercules und C-17A Globemaster bei den Transportaufgaben unterstützen.