Australien übernimmt Apache AH-64E

AH-64E Apache Kampfhubschrauber A64-601 für Australien in Mesa (Foto: Boeing)

Australien hat die ersten beiden Boeing AH-64E Apache Kampfhubschrauber in Empfang genommen und damit das Ende der Airbus Tiger Helikopter eingeläutet.

Mit der Auslieferung der ersten beiden AH-64E Apache Kampfhubschrauber beginnt für die australische Armee eine neue Ära bei den Kampfhelikoptern. Australien erwarb 2021 im Rahmen eines großen Hubschrauberersatzprogramms 29 AH-64E Apache Kampfhubschrauber. In diesem Ersatzprogramm werden auch die europäischen NH90-Mehrzweckhubschrauber zugunsten des Sikorsky UH-60 Black Hawk vorzeitig ausgemustert.

Apache AH-64E werden mit C-17 an Australien geliefert (Foto: Commonwealth of Australia)

Zwei weitere Apaches sollen noch vor Jahresende an Australien ausgeliefert werden., im nächsten Jahr sollen vier weitere Apaches übernommen werden. Australiens Apache Flotte sollen im Jahr 2028 ihre erste Einsatzfähigkeit erreichen. Die australischen Apaches sind auch für den Einsatz in Teams mit unbemannten Flugsystemen (UAS) ausgerüstet, eine Fähigkeit, die für die Armee bei der Entwicklung zukünftiger Einsatzkonzepte eine zentrale Rolle spielt.