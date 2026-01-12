Auslieferungsrekord bei der F-35

Royal Australian Air Force F-35A Formation (Foto: RAAF)

Im letzten Jahr konnte Lockheed Martin 191 F-35 Kampfflugzeuge ausliefern, das ist ein neuer Rekord, im Jahr 2024 konnten 142 Jets and die Kunden übergeben werden.

Mit der Rekordzahl an Auslieferungen im letzten Jahr ist die Gesamtzahl der F-35, die an ihre Betreiber übergeben wurden, auf fast 1.300 Maschinen angewachsen. Die weltweite Flotte von F-35 Kampfflugzeugen hat bereits weit über eine Million Flugstunden geleistet. F-35 Kampfjets stehen derzeit bei elf Nationen im Einsatz, diese Zahl wird sich bald verdoppeln. Die vollständige Einsatzbereitschaft des neuen TR-3 Standards, der im Programm für zusätzliche Verzögerungen sorgte, ist nun für Sommer 2026 vorgesehen. Geplant ist in diesem Jahr auch der Baustart der ersten F-35A, die für die Schweizer Luftwaffe bestimmt sind. Finnland, das sich nach der Schweiz für den F-35 entschieden hat, überholte die Schweiz inzwischen bei der F-35-Beschaffung. Mitte Dezember wurde bei Lockheed Martin in Fort Worth der Rollout des ersten finnischen F-35A gefeiert.