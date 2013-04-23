Aufträge für Super Tucano

Embraer kann sich über weitere Aufträge für ihr Super Tucano Trainingsflugzeug freuen, gerade zwei Staaten haben sich für dieses leistungsfähige Schul- und leichtes Erdkampfflugzeug entschieden.

Das lateinamerikanische Land Guatemala hat bei Embraer sechs A-29/EMB-314 super Tucano in Auftrag gegeben. Und das afrikanische Land Senegal wird drei Maschinen dieses Typs beschaffen. Guatemala wird mit den neuen Super Tucanos ihre alten Cessna A-37B Dragonfly Erdkampfflugzeuge ersetzen. Der Auftragswert für die Maschinen von Guatemala wird auf 169 Millionen US Dollar beziffert. Senegal wird die Maschinen neben der Pilotenschulung auch für die Überwachung ihrer Grenzen einsetzen, den Auftragswert beziffert Embraer mit 127 Millionen US Dollar.