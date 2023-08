Argentiniens Erdkampfflugzeug wird moderner

Argentiniens Luftwaffe rüstet ihre IA-58 Pucara mit neuen Triebwerken von Pratt & Whitney Canada aus.

Der kanadische Triebwerkproduzent hat am 1. November 2011 bekannt gegeben, dass Argentinien an ihre Pucara Erdkampfflugzeuge neue PT6A-62 einbauen wird. Die 950 PS starke Propellerturbine aus Kanada wird die französischen Turbomeca Astazou XVIG Triebwerke ersetzen. Über den Preis und den Zeitpunkt der Umrüstung hat sich Pratt & Whitney Canada ausgeschwiegen. Bei dem Pucara handelt es sich um ein Erdkampfflugzeug aus Argentinien, das in den 1960er Jahren entwickelt und bis in die 1980er Jahre gebaut wurde.