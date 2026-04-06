Argentinien bildet F-16 Piloten aus

F-16B Argentinien (Foto: Argentine Ministry of Defense)

Argentinien hat am 30. März 2026 mit der Ausbildung ihrer F-16 Piloten begonnen, die ersten Ausbildungsflüge starteten um 9:28 Uhr und 9:31 Uhr vom Luftwaffenstützpunkt Las Higueras in der Provinz Córdoba.

Argentinien hat für rund 560 Millionen US-Dollar 24 dänische F-16A/B Fighting Falcon gekauft und hat nun mit der Schulung ihrer neuen F-16 Piloten begonnen. Dänemark hat im Dezember 2025 die ersten sechs F-16A/B an Argentinien übergeben. Bis im Jahr 2028 wird Argentinien pro Jahr jeweils sechs dänische F-16A/B aus dem Block 15 erhalten.

Argentinien hat Mitte März 2026 einen Ausbildungsvertrag mit Top Aces unterschrieben, dieser entspricht einem Wert von 33,2 Millionen US-Dollar und umfasst die Ausbildung argentinischer Piloten durch Top-Aces-Fluglehrer auf Luftwaffenstützpunkten der Fuerza Aérea Argentina (FAA). Die Ausbildung wird auf argentinischen F-16 Flugzeugen durchgeführt.

Das Pilotenausbildungsprogramm deckt das gesamte Spektrum der F-16-Ausbildung ab, vom Grundkurs (B-Kurs) zur Erstqualifizierung auf der F-16 über die Einsatzqualifizierung und die Weiterbildung zum Staffelführer bis hin zur Ausbildung zum F-16 Fluglehrer. Der Vertrag umfasst eine zweijährige Pilotenausbildung mit der Option auf ein drittes Jahr. Der Lehrplan integriert theoretischen Unterricht mit modernen Flugsimulatoren und Flugtraining auf F-16 Flugzeugen.