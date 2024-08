Apache Kampfhubschrauber für Polen

Boeing AH-64 Apache (Foto: US Air Force)

Polen wird bis zu 96 AH-64E Apache Kampfhubschrauber beschaffen und damit die russischen Mil Mi-24 Hind ersetzen.

Polen fühlt sich durch Russland bedroht und will ihre Kampfstärke aus der Luft weiter ausbauen. Zu diesem Zweck wird Polens Militär bei Boeing bis zu 96 modernste AH-64E Apache Guardian Kampfhubschrauber kaufen. Mit den neuen Hubschraubern will sich Polen auch von den alten russischen Mil Mi-24 Hind Helikopter verabschieden. Der Apache hat sich in der Ausschreibung für einen neuen Kampfhelikopter gegen den AH-1Z Viper (Cobra) durchgesetzt.

AH-64E (I) Apache Indian Air Force (Foto: IAF)

Es wird erwartet, dass der Deal Morgen bekanntgegeben wird. Die Beschaffung ist aus langer Hand geplant und wurde in den Vereinigten Staaten durch den Kongress bereits bewilligt. In den Kauf werden zahlreiche Kompensationsgeschäfte eingehandelt, die polnische Industrie wird davon stark profitieren. Der stellvertretende polnische Verteidigungsminister Paweł Bejda hat vor ein paar Tagen zwei Gegengeschäfte mit Boeing und General Electric im Zusammenhang mit Polens Beschaffung von AH-64E Apache-Hubschraubern abgeschlossen. Der Gesamtwert dieser Verträge beträgt fast 1 Milliarde Złoty (rund 232 Millionen Euro).

Boeing AH-64E Apache (Foto: Boeing)

Der Wert des Kompensationsgeschäfts mit Boeing beträgt etwa 400 Millionen Złoty (93 Millionen Euro), und der Vertrag mit General Electric hat einen Wert von rund 530 Millionen Złoty (123 Millionen Euro). Diese Verträge umfassen die Wartung von Apache T700 Triebwerken in dafür spezialisierten Werkstätten in Łódź und Dęblin sowie Dienstleistungen und Schulungen für Ingenieure an der Militärtechnischen Universität (WAT).

AH-64E Apache (Foto: Boeing)

Polen wird zum siebzehnten Apache Betreiber und mit 96 Einheiten dieses Typs zum zweitgrössten Kunden des modernen Apache Kampfhelikopters. Die AH-64E Apache Guardian Variante wird seit dem Jahr 2011 gebaut. Es handelt sich dabei um die modernste Apache Variante, seit der Einführung des AH-64A Apache im Jahr 1980 haben Hughes Aircraft, McDonnell Douglas und Boeing mehr als 2.500 Exemplare des Kampfhubschraubers gebaut. Als wichtigster Kunde für die Apache Kampfhubschrauber sind die Teilstreitkräfte der USA, neben den USA setzen 20 weitere Länder auf den Apache Kampfhelikopter.