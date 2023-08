Amerikanische F-16 über Südkorea abgestürzt

Ein Kampfjet der US amerikanischen Luftwaffe ist heute über Südkorea abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Die US Air Force hat den Absturz des Jets über dem Süden von Korea offiziell bestätigt, jedoch noch keine näheren Details dazu bekannt gegeben. Das Flugzeug vom Typ F-16C befand sich auf einem regulären Übungsflug und ist in der Nähe des US Air Force Stützpunktes bei der Hafenstadt Gunsan in ein Reisfeld gestürzt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und konnte nach innoffiziellen Meldungen leicht verletzt geborgen werden.