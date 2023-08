Amerika will neue Ausschreibung

Das amerikanische Verteidigungsministerium stornierte am 10. September die Tankerausschreibung und will vorerst die älteren Flugzeuge auf Vordermann halten.

Boeing kann mit diesem Schritt einen grossen Sieg feiern. Der Konzern braucht mehr Zeit, um mit einem neuen, grösseren Tankflugzeug ins Rennen zu steigen. Northrop Grumman EADS hat mit dem modernen Tankflugzeug KC-45A, welches auf dem Airbus A330 basiert, so gut wie verloren. Der Auftrag wird nach den amerikanischen Wahlen durch die neue Regierung frisch ausgeschrieben. Die Karten für das Konsortium aus Europa und Amerika sehen ganz schlecht aus. Herr Obama gilt als Boeing freundlich und der republikanische Kandidat Mister McCaine ist viel zu amerikanisch, um ein europäisches Tankflugzeug in den Beständen der US Air Force zu akzeptieren.