Airbus kann H135 an Spanien verkaufen

Airbus H135 Spanien (Foto: Airbus)

Das spanische Verteidigungs- und das Innenministerium hat bei Airbus 36 weitere H135 Hubschrauber in Auftrag gegeben, dies berichtet Airbus.

Das Verteidigungsministerium wird aus dieser Bestellung 18 H135 Hubschrauber erhalten, diese sollen von der spanischen Luftwaffe und der Marine eingesetzt werden. Das Innenministerium wird ebenfalls 18 H135 Hubschrauber erhalten, diese sollen von der nationalen Polizei Guardia Civil eingesetzt werden. Die Auslieferungen werden im nächsten Jahr beginnen.

Das spanische Heer betreibt bereits eine Flotte von 16 Airbus H135 Hubschraubern. Mit diesem H135 Neuauftrag werden die spanische Luftwaffe und die Marinestreitkräfte die ersten Helikopter von Airbus Helicopters in ihre Flotte aufnehmen.