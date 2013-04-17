Airbus Military testet Seeflugkörper an C295

Airbus Military und der Lenkwaffenhersteller MBDA wollen an das C295 Seeaufklärungsflugzeug die MBDA Marte MK2/S integrieren, die Flug- und Abwurftests verliefen zufriedenstellend.

Der Marte Flugkörper wurde bei dem C295 MPA unter dem linken Flügel an einer Unterflügelstation getestet. Die radargesteuerte Lenkwaffe kann von Luftfahrzeugen auf Schiffsziele abgefeuert werden und verfügt über eine Reichweite von mehr als 30 Kilometern. Mit dieser neuen Bewaffnung könnte der C295 MPA seine Fähigkeiten als Schiffs- und U-Bootjäger deutlich verbessern. Die Maschine konnte bislang nur mit Torpedos Schiffe oder Unterseeboote bekämpfen.