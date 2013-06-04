Airbus Military lanciert verbesserte C295

Airbus Military wird den mittelschweren Militärtransporter C295 ab Ende 2014 mit Winglets und modifizierten Triebwerken ausliefern.

Mit der überarbeiteten C295W sieht Airbus Military eine Treibstoffersparnis von drei bis sechs Prozent. Neben den widerstandsverringernden Winglets erhält die C295W auch verbesserte Triebwerke. Mit der Leistungssteigerung werden die Startleistungen auf hochgelegenen Flugplätzen markant verbessern, auch die maximale Marschflughöhe kann um 2.000 auf 26.000 Fuß (7.800 Meter) gesteigert werden. Airbus Military will die Zulassung der C295W im zweiten Quartal 2014 erreichen.