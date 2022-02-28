Airbus C295 für Serbien

Airbus C295 Serbien (Foto: Airbus)

Das serbische Verteidigungsministerium hat zwei Airbus C295 bestellt, die Maschinen sollen ab Ende 2023 ausgeliefert werden.

Mit diesem Auftrag konnte Airbus den sechsunddreissigsten Kunden für den mittelschweren C295 Militärtransporter gewinnen. Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus der CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometern transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transport- und Spezialaufgaben eingesetzt werden.