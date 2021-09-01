Airbus A400M für Kasachstan

A400M test aircraft (Foto: Airbus Military)

Airbus kann einen neuen Kunden für den A400M Militärtransporter bekanntgeben, die kasachische Regierung hat zwei Maschinen dieses Typs bestellt.

Nach Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien, Belgien, Luxembourg, Malaysia und der Türkei wird Kasachstan zum neunten Kunden bei dem A400M Militärtransporter. Das erste der beiden Flugzeuge soll laut Airbus im Jahr 2024 ausgeliefert werden. In die Kaufverträge wurden, wie es in dieser Branche üblich ist, auch Wartungs- und Ausbildungsleistungen eingehandelt.

Airbus konnte für den A400M inzwischen 176 Bestellungen entgegennehmen, mehr als 100 sind davon bereits ausgeliefert worden. Die ganze A400M Flotte hat nach Angaben von Airbus im Betrieb bereits mehr als 100.000 Flugstunden hinter sich gebracht.