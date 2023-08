Airbus A400M für Frankreich in Endmontage

Airbus Military gab am 23. November 2011 bekannt, dass der erste A400M Militärtransporter für die französische Luftwaffe in die Endmontage gegangen ist.

Bei der Maschine handelt es sich um MSN007, die voraussichtlich Ende 2012 anfangs 2013 an Frankreichs Luftstreitkräfte ausgeliefert wird. Das grosse Rumpfteil wurde mit einem Beluga Transporter am 22. November 2011 in die Endfertigung in Sevilla geliefert. Der Flügel und die vordere Rumpfpartie ist bereits am 26. Oktober ebenfalls mit einem Beluga angeliefert worden. Für den Final Body Join fehlt noch das Seiten- und Höhenleitwerk, die beiden Komponenten werden innerhalb der nächsten zwei Wochen in Sevilla eintreffen.