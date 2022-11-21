Airbus A330MRTT fliegt mit SAF Treibstoff

Airbus A330MRTT SAF Treibstoff

Die Royal Air Force hat zusammen mit Airbus und weiteren Industriepartnern mit einem Airbus A330 Tankflugzeug einen Flug mit 100 Prozent nachhaltigem Treibstoff unternommen.

Der Royal Air Force Airbus A330 Multirole Tanker Transport startete am Mittwoch, den 16. November 2022, auf dem Stützpunkt Brize Nortonzu seinem Erprobungsflug mit einer Tankfüllung, die zu 100 Prozent aus nachhaltigem Treibstoff sogenanntem Sustainable Aviation Fuel (SAF) bestand. Laut Airbus dauerte der Flug 90 Minuten und verlief zur vollsten Zufriedenheit aller Partner, die zu diesem erfolgreichen Testflug einen Beitrag beigesteuert haben.

Der nachhaltige Flugtreibstoff wurde für diesen Flug aus Altspeiseöl gewonnen und reduziert die Kohlenstoffemissionen gegenüber konventionellem Kerosin um bis zu 80 Prozent.

A330-200 MRTT Royal Air Force (Foto: MoD, AirTanker)

Der Airbus A330MRTT Tanker basiert auf dem Airbus A330-200, die britischen Voyager Maschinen werden vorwiegend als Tank- und Transportflugzeuge für die Royal Air Force und die Seestreitkräfte benutzt, können aber auch für zivile Transportaufgaben vermietet werden. Die Royal Air Force hat insgesamt vierzehn Airbus A330MRTT in ihrem Bestand.