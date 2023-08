Airbus A330 MRTT für Saudi Arabien abgehoben

Am 15. März 2011 absolvierte der erste Airbus A330 Multi Role Tanker Transport für die Royal Saudi Air Force in Sevilla seinen Jungfernflug.

Saudi Arabien hat im Januar 2008 bei Airbus Military drei dieser modernen Tankflugzeuge in Auftrag gegeben und wird den ersten A330 MRTT im Verlauf dieses Jahres übernehmen können. Der zweite A330 MRTT befindet sich bereits im Umbau und die dritte Maschine wird noch in diesem Jahr in den Umbau nach Sevilla gehen. Im Juli 2009 hat Saudi Arabien weitere drei Einheiten in Auftrag gegeben. Der A330 MRTT basiert auf dem zivilen Airbus A330-200 und kann neben seiner primären Funktion als Tankflugzeug auch für den Tarnsport von Truppen oder Passagieren benutzt werden. Die zivile Zulassung hat der Tanker anfangs 2010 erhalten, die militärische erfolgte am 7. Oktober 2010.