Airbus A330 MRTT für Passagierflüge zugelassen

Airbus Military informierte, dass ihr Airbus A330 Multirole Tanker Transport die EASA Zulassung für Passagierflüge erhalten hat.

Das moderne Tankflugzeug von Airbus Military erhielt kürzlich das Civil Supplemental Type Certificate (STC) von der Europäischen Luftfahrtbehörde EASA. DerA330 MRTT basiert auf dem zivilen Airbus A330-200 und kann neben seiner primären Funktion als Tankflugzeug auch für den Tarnsport von Truppen oder Passagieren benutzt werden. Die militärische Zulassung des Tankflugzeuges wird noch in diesem Sommer erwartet. Mit der zivilen Transportzulassung könnte das Flugzeug auch für normale Passagiertransporte eingesetzt werden. England wird ihre A330 MRTT durch den Zivilen Anbieter AirTanker betreiben lassen.