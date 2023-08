Airbus übergibt A330 Tanker an Australien

Airbus Military hat den dritten Airbus A330 Multirole Tanker Transport an die Royal Australian Air Force übergeben.

Die Maschine wurde auf dem Luftwaffenstützpunkt Amberley am 8. November 2011 offiziell an die Luftwaffe Australiens übergeben, so gab es Airbus Military bekannt. Die Royal Australian Air Force hat bei Airbus Military fünf KC-30A in Auftrag gegeben, die ersten beiden Maschinen konnten im Sommer übernommen werden, die vierte Maschine wird noch im Dezember übergeben und das fünfte Tankflugzeug wird im nächsten Jahr folgen.