Air to Air Lenkwaffen für Jaguars

Die Luftwaffe Indiens will ihre SEPECAT Jaguars mit modernen Luft-Luft-Kurzstreckenlenkwaffen ausrüsten.

Warum auch nicht, bei dem Jaguar handelt es sich nach wie vor um ein gutes Kampfflugzeug aus den 1970er Jahren. Falls man zu diesen Maschinen Sorge getragen hat, sind sie nach bald vierzig Jahren immer noch gut zu gebrauchen. Jedenfalls sind zwei bis drei dieser Mehrzweckkampfflugzeuge einem Jagdflugzeug der vierten Generation ebenbürtig. Indien holte bei verschiedenen Anbietern Offerten ein, um ihre Jaguar Flotte mit zeitgemässen Air to Air Missiles für kurze Strecken auszurüsten. Die Lenkwaffen müssen Mach vier schnell sein und über eine Reichweite von zehn Kilometer verfügen. In dem Auftrag über 100 Millionen US Dollar sollte auch ein Zielzuweisungssystem im Helmvisier integriert sein.