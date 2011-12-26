AgustaWestland AW189 abgehoben

Am 21. Dezember 2011 ist der neue AW189 Hubschrauber zu seinem Jungfernflug abgehoben, nach Aussagen von AgustaWestland verlief der Flug reibungslos und zufriedenstellend.

Am Steure des mittelschweren Transporthubschraubers sass Chef Testpilot Giuseppe lo Coco, der Erstflug fand auf dem Werksflughafen in Cascina Costa statt. Bei diesem Flug wurden erste Erfahrungen beim grundlegenden Flugverhalten des Hubschraubers gesammelt. Der erste Prototyp wird hauptsächlich für die Erprobung der Avionik und Systeme des neuen Hubschraubers herbeigezogen und der zweite Prototyp, der 2012 abheben soll, soll hauptsächlich für die Lastenerprobung herbeigezogen werden. AgustaWestland beabsichtig den zweimotorigen Helikopter ab 2014 ausliefern zu können.