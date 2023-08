AgustaWestland AW169 abgehoben

Am 10. Mai 2012 ist der neu AW169 Hubschrauber von AgustaWestland zu seinem Jungfernflug gestartet, nach Aussagen des Herstellers verlief der erste testflug zur vollsten Zufriedenheit.

Am Steuer des Hubschraubers sass Cheftestpilot Giuseppe Lo Coco und Testpilot Giuseppe Afruni. Unterstützt wurden die Piloten durch die beiden Flugtestingenieure Massimo Long und Stefano Rognoni. Der erste Flug des mittelschweren Mehrzweckhelikopters fand auf dem Werkflugplatz Cascina Costa in Italien statt. AgustaWestland wird das Flugtestprogramm mit vier Hubschraubern durchführen, zwei weitere Maschinen werden noch in diesem Jahr dazu stossen und der vierte Prototyp wird ab 2013 in die Erprobung eingebunden. AgustaWestland möchte den Helikopter 2014 zugelassen haben. Für den neuen Hubschrauber liegen bereits mehr als fünfzig Bestellungen vor.