Aermacchi enthüllte gestern den ersten Vorserien M-346 Jet

Die M-346 hat durchaus das Potential für das Geschäft moderner Trainingsmaschinen ein ganz grosser Wurf zu werden.

Eine Studie von Forecast International hat aufgezeigt, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu 750 Jet Trainer nachgefragt werden. Bei dem italienischen M-346 Jet handelt es sich um die erste moderne Trainingsmaschine der nächsten Generation, die in Produktion geht. Gestern feierte die erste Vorserienmaschine seinen Roll out im Werk Venegono in Italien. Bei der Vorserienmaschine resultierte gegenüber den beiden Prototypen eine Gewichtseinsparung von 700 kg, bei diesem Gewicht hat der moderne Trainer ein sensationelles Schub/Gewichtsverhältnis von nahezu 1/1.