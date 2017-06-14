Advanced Hawk absolviert Jungfernflug

Advanced Hawk Demonstrator beim Jungfernflug (Foto: BAE Systems)

Am 7. Juni 2017 startete der Advanced Hawk Demonstrator vom BAE Systems Werk Warton zu seinem erfolgreichen Jungfernflug.

BAE Systems will mit dem Hawk Trainer weiter am Markt bleiben und lanciert mit dem Advanced Hawk eine verbesserte Variante des bewährten Jet Schulflugzeuges. Der Hawk wird seit 1971 gebaut, mehr als 1000 Flugzeuge konnten verkauft werden. Der Hawk wurde im Verlauf der Jahre immer wieder verbessert. Mit dem Advanced Hawk Demonstrator steht nun die neuste Weiterentwicklung in der Flugerprobung.

Advanced Hawk Demonstrator (Foto: BAE Systems)

Das überarbeitete Flugzeug hat neue Systeme und einen besseren Flügel erhalten. Das geänderte Tragwerk führt zu einer besseren Wendigkeit des Trainers, er kann nun mit höheren Anstellwinkeln geflogen werden. Auch die Start- und Landeleistungen werden besser. Das Cockpit wird mit einem größeren Bildschirm ausgerüstet und dem Piloten wird zusätzlich ein modernes Head-Up-Display zur Hand gegeben.

Der Advanced Hawk wird in enger Zusammenarbeit mit Indien entwickelt, als Partner ist hier Hindustan Aeronautics involviert.