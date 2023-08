AWACS Upgrade für Frankreich

Die französische Luftwaffe will ihre Boeing E-3F Sentry auf den neusten Standard Block 40/45 nachrüsten.

Damit die Frühwarnflugzeuge der französischen Luftwaffe kompatibel zu der USAF und den anderen NATO Ländern bleiben, will Frankreich ihre AWACS Flugzeuge auf den neusten Stand bringen. Die Nachrüstung auf den Block 40/45 würde bei Boeing durchgeführt und entspricht einem Marktwert von bis zu 400 Millionen US Dollar. Mit der Nachrüstung würde das Radar kampfwertgesteigert und die Geräte für die Freund Feind Erkennung IFF umfassend erneuert. In diesem Auftrag wären auch Wartungs- und Schulungsverträge enthalten.