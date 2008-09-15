AWACS Tests beendet

Boeing konnte in der letzten Woche die Flug- und Systemtests der modernsten Version des Frühwarnflugzeuges E-3A Sentry abschliessen.

Bei der Block 40/45 Umrüstung handelt es sich um die tiefgreifendste Anpassung der E-3 AWACS Frühwarn- und Kommando Flugzeuge, die je vorgenommen wurde. Während 15 Monaten wurde die neuste Version Test geflogen, um ihre Wirksamkeit unter Beweis zu stellen. Bei den Block 40/45 Maschinen wurde die ganze Elektronik und Mikrocomputertechnik auf einen zeitgemässen Stand gebracht. Die Bedienung der Systeme wurde vereinfacht und das Design ist bis weit in dieses Jahrtausend flexibel aufrüst- und anpassbar. Ende Jahr wird sich die US Air Force entscheiden, wie der Anpassungsprozess und die Beschaffungspläne aussehen werden.