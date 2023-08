AH-64E Apache für Polen

AH-64E (I) Apache Indian Air Force (Foto: IAF)

Polen darf Kampfhubschrauber vom Typ AH-64E Apache kaufen, das Aussenministerium der Vereinigten Staaten haben grünes Licht für diese Beschaffung gegeben.

Polen fühlt sich durch Russland bedroht und will ihre Kampfkraft weiter ausbauen. Zu diesem Zweck will Polens Militär bei Boeing 96 modernste AH-64E Apache Guardian Kampfhubschrauber kaufen. Am 21. August 2023 hat das US-Aussenministerium den Verkauf von bis zu 96 Kampfhubschraubern vom Typ AH-64E Apache samt umfangreicher Bewaffnung an Polen genehmigt. Das Auftragsvolumen könnte 12 Milliarden US-Dollar erreichen und beinhalte neben den Hubschraubern auch weitere Dienstleistungen, die zu einer solchen Beschaffung zwingend dazu gehören. Mit den neuen Hubschraubern will sich Polen von den alten russischen Mil Mi-24 Hind Helikopter verabschieden. Der Apache hat sich gegen den AH-1Z Viper (Cobra) durchgesetzt.

Die AH-64E Apache Guardian Variante wird seit dem Jahr 2011 gebaut. Es handelt sich dabei um die modernste Apache Variante, seit der Einführung des AH-64A Apache im Jahr 1980 haben Hughes Aircraft, McDonnell Douglas und Boeing mehr als 2.500 Exemplare des Kampfhubschraubers gebaut. Als wichtigster Kunde für die Apache Kampfhubschrauber sind die Teilstreitkräfte der USA, neben den USA setzen 20 weitere Länder auf den Apache Kampfhelikopter.