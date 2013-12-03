AH-64E Apache Guardian ist einsatzbereit

Das 1-229th Attack Reconnaissance Battallion der US Army konnte kürzlich mit ihren neuen AH-64E Apache Guardian Kampfhubschraubern ihre vorläufige Einsatzbereitschaft melden, ab anfangs nächstem Jahr soll der erste Auslandseinsatz möglich sein.

Bei dem AH-64E handelt es sich um die neuste Apache Guardian Kampfhubschrauber Version des Flugzeug- und Hubschrauberbauers Boeing. Der verbesserte Hubschrauber verfügt über stärkere Triebwerke und bekam eine überarbeitete Avionik eingebaut. Die Zweimannbesatzung des Apache Guardian ist in der Lage Daten von im Zielgebiet arbeitenden Unmanned Air Vehicles (UAV) zu empfangen, diese auszuwerten und auch die mitgeführten Waffen der UAVs einzusetzen. Das 1-229Attack Reconnaissance Battallion Tigershark haben ihre 24 neuen Kampfhubschrauber zwischen Januar und April 2013 erhalten. Seither hat das Wartungs- und Flugpersonal ein intensives Trainingsprogramm auf dem neuen Hubschrauber absolviert, alleine im Oktober haben die Flugbesatzungen 670 Flugstunden hinter sich gebracht. Neben dem 1-229ARB ist auch das 1-25Attack Reconnaissance Battalion in Fort Carlson, Colorado inzwischen mit der AH-64E ausgerüstet.