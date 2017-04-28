A400M fliegt durch Mach Loop

A400M in dem Mach Loop (Foto: YouTube)

Der neue Militärtransporter von Airbus ist seit einiger Zeit auch häufiger Gast im Mach Loop, am 10. April gelangen einem britischen Flugzeugfan schöne Filmaufnahmen.

Großbritannien hat zweiundzwanzig A400M gekauft, die erste Maschine konnte im Herbst 2014 übernommen werden. Momentan befinden sich vierzehn A400M in der Flotte der Royal Air Force. Die britischen Luftstreitkräfte werden mit dem A400M ihre älteren C-130K Hercules ersetzen.

Bei dem A400M handelt es sich um einen modernen, strategischen Militärtransporter mit vier Propellerturbinen. Die Maschine ist zwischen dem bewährten C-130 Hercules und dem C-17 Globemaster positioniert. Der A400M löst bei den großen europäischen Luftstreitkräften Muster wie den C-160 Transall, den C-130 Hercules oder den G.222 Fiat Transporter ab. Die Frachtkapazität des A400M liegt bei rund 25 Tonnen.