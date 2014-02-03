A400M für die Luftwaffe nimmt Form an

Am Donnerstag, den 30. Januar 2014, wurde am Airbus Standort in Bremen der Rumpf für den ersten A400M der deutschen Luftwaffe an die Endmontagelinie in Sevilla geliefert.

Im Endfertigungswerk Sevilla wird der schwere Militärtransporter in den nächsten Monaten zusammengebaut, lackiert und umfangreich getestet. Im November 2014 soll er dann an die deutsche Luftwaffe übergeben werden. Rund 700 Mitarbeiter sind am Airbus Standort Bremen für die Entwicklung und Montage des Rumpfes und der Hochauftriebssysteme des A400M zuständig. In Bremen arbeiten rund 3200 Mitarbeiter für den europäischen Flugzeugbauer. Die Entwicklungstätigkeiten für den A400M beziehen sich auf den Rumpf mit allen elektrischen und mechanischen Systemen, das Frachtladesystem sowie die Hochauftriebssysteme. Der Standort ist außerdem für das intensive und zulassungsrelevante Testen des Frachtladesystems und der Landeklappen zuständig. Die Fertigungsaktivitäten für die gesamte Serienproduktion umfassen gemäß internationaler Arbeitsteilung die Montage und Ausstattung des Rumpfes sowie den Zusammenbau der Landeklappen. Die in Bremen gefertigten Komponenten werden im Anschluss mit dem Beluga Transporter nach Sevilla überflogen.