A400M für Malaysia in der Endmontage

Im Airbus Military Werk in Sevilla wurde die Endmontage für den ersten A400M Militärtransporter für Malaysia in Angriff genommen.

Das Flugzeug mit der Seriennummer MSN22 soll laut Aussagen von Airbus Military im ersten Quartal 2015 an die Luftstreitkräfte von Malaysia übergeben werden. Zwei weitere Maschinen sollen ebenfalls im nächsten Jahr an Malaysia ausgeliefert werden, der vierte A400M Militärtransporter soll dann 2016 übergeben werden. Die Royal Malaysian Air Force wird ihre ersten Piloten und Techniker in Sevilla auf dem neuen Muster schulen, Airbus Military hat für die Ausbildung von zukünftigen A400M Besatzungen das International Training Centre in Sevilla ins Leben gerufen.