A400M für Kasachstan abgehoben

Airbus A400M Kasachstan abgehoben (Foto: Airbus)

Am Montag, den 10. Juni 2024, startete der erste Airbus A400M Militärtransporter für Kasachstan in Sevilla zu seinem erfolgreichen Jungfernflug.

Der Airbus A400M mit der Produktionsnummer MSN139 hob um 14:42 Uhr Ortszeit ab und landete um 19:23 Uhr wieder sorgsam auf dem Ausgangsflughafen in Sevilla. Während des fünfstündigen Fluges über den Regionen Huelva und Sevilla im Südwesten Spaniens wurden die vier Triebwerke und alle Systeme auf ihr fehlerfreies Funktionieren getestet. Airbus will den ersten A400M in der zweiten Jahreshälfte an die ehemalige Sowjetrepublik Kasachstan übergeben. Kasachstan hat insgesamt zwei A400M bestellt.

Airbus konnte für den A400M von elf Kunden insgesamt 178 Bestellungen entgegennehmen, mehr als 130 sind davon bereits ausgeliefert worden. Die ganze A400M Flotte hat nach Angaben von Airbus im Betrieb bereits mehr als 190000 Flugstunden hinter sich gebracht.