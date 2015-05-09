A400M bei Testflug abgestürzt

A400M test aircraft (Foto: Airbus Military)

Heute Nachmittag ist ein A400M Militärtransporter während eines Testfluges in Spanien abgestürzt, vier von sechs Insassen kamen dabei ums Leben.

Der A400M startete auf dem Airbus Werksflughafen San Pablo in Sevilla zu seinem ersten Testflug, dabei handelte es sich um die Maschine mit der Baunummer MSN023 , das Unglücksflugzeug hätte im Juni an die Türkei übergeben werden sollen. Der viermotorige Militärtransporter aus dem Hause Airbus stürzte aus noch unbekannten Gründen etwa anderthalb Kilometer nordöstlich des Flughafens ab und brannte dabei vollständig aus. An Bord befanden sich neben den Piloten noch Flugtestingenieure, alles Angestellte von Airbus mit spanischer Nationalität. Nach Angaben von Airbus Defence & Space kamen vier Menschen bei dem Unfall ums Leben, zwei mussten mit schwersten Verletzungen ins Spital überführt werden.

Airbus und die spanische Flugunfalluntersuchungsbehörde haben bereits mit ersten Unfallermittlungen begonnen.