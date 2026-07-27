A400M als Löschflugzeug in Frankreich

A400M als Löschflugzeug (Foto: L’armée de l’Air et de l’Espace)

Der Airbus A400M Atlas Militärtransporter hat mit seinem ersten Waldbrandbekämpfungseinsatz in Frankreich einen neuen Meilenstein in seiner Einsatzgeschichte erreicht.

Das Transportflugzeug der französischen Luft- und Weltraumstreitkräfte warf erstmals Löschmittel über den Großbränden in der Gironde ab und demonstrierte damit eine neue Facette seiner vielseitigen Fähigkeiten.

A400M im Einsatz bei der Feuerbekämpfung (Foto: L’armée de l’Air et de l’Espace)

Der A400M, der primär für den strategischen und taktischen Transport von Truppen, Fahrzeugen und Ausrüstung konzipiert wurde, kann dank eines von Airbus entwickelten modularen RoRo-Kits (Roll-on/Roll-off) unkompliziert in ein Löschflugzeug umgewandelt werden. Dieses autarke System wird einfach im Frachtraum des Flugzeugs installiert, ohne dass dauerhafte Änderungen an der Flugzeugzelle erforderlich sind. Wasser oder Löschmittel wird über die offene Heckrampe per Schwerkraft abgelassen, sodass das Flugzeug nach Abschluss des Einsatzes schnell wieder in seine Transportkonfiguration überführt werden kann.

Wasserbetankung des Roll-on/Roll-off-Kit im A400M (Foto: L’armée de l’Air et de l’Espace)

Das Kit ermöglicht eine Kapazität von bis zu 20.000 Litern Löschmittel oder Wasser – deutlich mehr als eine Canadair CL-415 mit ihren rund 6.000 Litern. Die A400M kann so lange Brandschutzbarrieren erzeugen, um die Ausbreitung von Flammen zu verlangsamen und Infrastruktur oder bewohnte Gebiete zu schützen. Im Gegensatz zu Canadairs kann sie jedoch kein Wasser aus einem Gewässer aufnehmen und muss nach jedem Abwurf zum Auftanken zu einem Luftwaffenstützpunkt zurückkehren.

Roll-on/Roll-off-Kit im A400M (Foto: L’armée de l’Air et de l’Espace)

Das Flugzeug fliegt zudem schneller als herkömmliche Löschflugzeuge und kann so Katastrophengebiete schnell erreichen, selbst Hunderte von Kilometern von seinem Stützpunkt entfernt. Diese Fähigkeit könnte sich insbesondere bei gleichzeitig auftretenden Krisen oder zur Verstärkung der Brandbekämpfung in abgelegenen Regionen als nützlich erweisen.

Airbus entwickelte dieses System in Zusammenarbeit mit den spanischen Behörden, wo bereits erfolgreiche Einsatztests durchgeführt wurden. Die Einsätze in der Gironde stellen jedoch den ersten operativen Einsatz des Systems in Frankreich dar.

A400M mit Roll-on/Roll-off-Kit für den Einsatz als Löschflugzeug (Foto: L’armée de l’Air et de l’Espace)

Der Einsatz der A400M soll die Canadair- oder Dash-8-Flugzeuge des französischen Zivilschutzes nicht ersetzen, sondern deren Fähigkeiten ergänzen. Dank seiner hohen Nutzlast, der schnellen Einsatzbereitschaft und seiner Vielseitigkeit könnte das Flugzeug bei Großbränden, deren Häufigkeit und Intensität aufgrund des Klimawandels zunehmen, eine wertvolle Unterstützung darstellen.

Wasserbetankung des Roll-on/Roll-off-Kit im A400M (Foto: L’armée de l’Air et de l’Espace)

Dieser erste Einsatz könnte somit den Weg für einen regelmäßigeren Einsatz der A400M im Katastrophenschutz ebnen, sowohl in Frankreich als auch im Ausland, und die bemerkenswerte Vielseitigkeit dieses europäischen Transportflugzeugs weiter unterstreichen.