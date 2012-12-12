A400M Militärtransporter erreicht weiteren Meilenstein

Airbus Military gab beim A400M den erfolgreichen Abschluss der Function and Reliability (F&R) Tests bekannt.

Mit dem Erreichen dieses Meilensteins kommt der A400M Militärtransporter der zivilen und militärischen Zulassung einen grossen Schritt näher. Die Function and Reliability Tests sollten ursprünglich bereits im Sommer 2012 abgeschlossen werden, wurden jedoch wegen eines Problems bei einer Abdeckplatte im Propellergetriebe um einige Monate verzögert. Das F&R Flugtestprogramm beanspruchte lediglich 26 Tage und wurde durch Grizzly 5 bestritten. Während 52 Flügen und rund 300 Flugstunden zeigte der neue Militärtransporter, dass er die Alltagstauglichkeit erreicht hat. Während sechs der 32 Tage im F&R Programm musste der Grizzly 5 seine Wartungsfreundlichkeit unter Beweis stellen. Die F&R Tests ebnen den Weg für die zivile und militärische Zulassung, die im ersten Quartal nächsten Jahres erwartet werden. Die erste Maschine kann voraussichtlich Ende Juni 2013 an die französische Luftwaffe übergeben werden.