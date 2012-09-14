A.W.52, erster Nurflügler aus England

Mit der A.W.52 erschuf der britischen Flugzeugbauer Armstrong Whitworth den ersten Nurflügler in Grossbritannien.

Die A.W.52 wurde auf Grund von Windkanalversuchen mit einer Nurflügelkonstruktion durch Armstrong Whitworth in Eigenregie in Angriff genommen. Bei dem ersten Versuchsflugzeug handelte es sich um einen Nurflügelgleiter, nach den ersten Flugversuchen stieg das britische Verteidigungsministerium ein und finanzierte zwei Prototypen, die durch Strahltriebwerke von Rolls Royce angetrieben wurden. Lesen Sie dazu den ausführlichen Bericht von Eberhard Kranz.