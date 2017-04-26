500ster Eurofighter geht an Italien

Eurofighter Typhoon 500ster geht an Italien (Foto: Eurofighter Jagdflugzeug GmbH)

Der fünfhundertste Eurofighter Typhoon wurde am 11. April 2017 feierlich an die italienische Luftwaffe übergeben.

Mit diesem Meilenstein ist der Eurofighter Typhoon das einzige Mehrzweckkampfflugzeug der neuesten Generation, das die beeindruckende Zahl von 500 ausgelieferten Flugzeugen erreicht. Die feierliche Übergabe fand auf der Leonardo Aircraft Division in Turin satt.

Das europäische Eurofighter Konsortium hat insgesamt 599 Eurofighter Typhoon in den Bestellbüchern. Acht Nationen haben den Eurofighter Typhoon bestellt.