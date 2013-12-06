400ster Eurofighter geht an Deutschland

Der vierhundertste von den vier Partnerunternehmen des europäischen Konsortiums gefertigte Eurofighter Typhoon wurde am 4. Dezember 2013 feierlich der deutschen Luftwaffe übergeben.

Mit diesem Meilenstein ist der Eurofighter Typhoon das einzige Mehrzweckkampfflugzeug der neuesten Generation, das die beeindruckende Zahl von 400 in Betrieb befindlichen Flugzeugen erreicht. Für die deutsche Luftwaffe ist die Jubiläumsmaschine der 112ste Eurofighter Typhoon. Der Eurofighter Typhoon wird durch Cassidian in Deutschland und Spanien, BAE Systems in Großbritannien und Alenia Aeronautica in Italien gebaut. Im Einsatz steht das Flugzeug in Deutschland, Grossbritannien, Italien, Spanien, Österreich und Saudi Arabien.