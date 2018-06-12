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300ste F-35 Lightning II übergeben

12.06.2018 RK
300ste F-35 Lightning II
F-35A Lightning II 300ste F-35 (Foto: Lockheed Martin)

Lockheed Martin hat laut eigenen Angaben die dreihundertste F-35 Lightning II übergeben, die Jubiläums F-35A geht an die US Air Force.

Mit der Auslieferung dieser Jubiläumsmaschine kann Lockheed Martin einen weiteren Erfolg beim F-35 Programm feiern. Seit dem Erstflug im Jahre 2006 ist es dem US-amerikanischen Rüstungskonzern, den Partnern und Zulieferern gelungen, die Produktion des modernsten Fighters relativ rasch hochzufahren. Im letzten Jahr konnten insgesamt 66 F-35 ausgeliefert werden, in diesem Jahr sollen es 91 werden.

Von der F-35 gibt es drei Varianten, die ersten 300 F-35 Auslieferungen beinhalten 197 F-35A CTOL Varianten, 75 F-35B STOVL Versionen und 28 F-35C für die grossen Flugzeugträger. Die ganze F-35 Flotte hat inzwischen mehr als 140.000 Flugstunden absolviert, über 620 Piloten wurden schon auf den Superfighter umgeschult und mehr als 5.600 Wartungstechniker für das Muster ausgebildet.

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