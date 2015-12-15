2500ster Hercules ist ausgeliefert

2500. Hercules (Foto: Lockheed Martin)

Das Jubiläumsflugzeug wurde am 11. Dezember 2015 feierlich der US Air Force übergeben, bei dem Flugzeug handelt es sich um einen modernsten HC-130J Hercules Transporter.

Als der Hercules in den 1950er Jahren entwickelt wurde rechnete man im besten Fall mit einem Absatz von hundert Maschinen, jetzt konnte der 2500ste Hercules die Fabrikhallen von Lockheed Martin verlassen. Der erste C-130 Hercules konnte von der US Air Force am 9. Dezember 1956 übernommen werden, alle Hercules zusammen haben es inzwischen auf mehr als 22 Millionen Flugstunden gebracht. 68 Länder setzen den viermotorigen Turbopropeller Transporter ein. Bei dem Hercules handelt es sich um das Militärflugzeug, das am längsten in der Produktion steht.