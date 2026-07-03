16 Saab Gripen E für die Ukraine

Saab Gripen E (Foto: Saab)

Saab hat mit der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) einen Vertrag über die Lieferung von 16 Gripen E Kampfflugzeugen an die Ukraine unterzeichnet.

Dieser Auftrag über 16 neue Gripen E ist laut Saab eine bedeutende Stärkung der zukünftigen Luftkampffähigkeit der Ukraine. Der Auftrag mit einem Wert von rund 24,6 Milliarden Kronen (2,5 Milliarden US-Dollar) soll bei dem schwedischen Rüstungskonzern im dritten Quartal 2026 verbucht werden. Die Auslieferung der Kampfjets ist für den Zeitraum zwischen 2029 und 2030 geplant. Zum Lieferumfang gehören auch Ersatzteile und dazu gehörenden Unterstützungsleistungen.

Saab Gripen E Brasilien Ertsflug (Foto: Saab)

Saab-CEO Micael Johansson erklärte, die Vereinbarung werde der Ukraine ein „Kampfflugzeug der Weltklasse“ liefern, das ihre Luftverteidigung stärken und zum Schutz der Bevölkerung beitragen werde. Die Gripen E ist für Umgebungen mit hoher Bedrohungslage konzipiert und zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, von kurzen oder improvisierten Start- und Landebahnen aus zu operieren, kurze Einsatzbereitschaftszeiten und eine softwaregesteuerte Architektur, die kontinuierliche Upgrades ermöglicht.

Saab Gripen E mit METEOR Lenkwaffe (Foto: Saab)

Die Flugzeuge sollen dezentrale Operationen und hohe Verfügbarkeit unterstützen – Eigenschaften, die Saab als zentral für sein Konzept eines kosteneffizienten und robusten Kampfflugzeugs hervorhebt.