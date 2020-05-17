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100ster Poseidon ausgeliefert

17.05.2020 PS
P-8A Poseidon
Boeing P-8A Poseidon Seeüberwachungsflugzeug und U-Bootjäger (Foto: Boeing)

Boeing hat am 14. Mai 2020 die Auslieferung des hundertsten P-8A Poseidon U-Boot Jagd- und Seeüberwachungsflugzeug an die US-Navy bekanntgegeben.

Der P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die Seeaufklärung und U-Bootbekämpfung ausgerüstet. Mit der P-8A ersetzt die US Navy die bewährten viermotorigen P-3C Orion Seeaufklärer und U-Bootjäger von Lockheed. Amerika hat 117 Poseidon in Auftrag gegeben.

Die P-8A Poseidon wird von den US-amerikanischen, australischen und indischen Seestreitkräften eingesetzt. Südkorea, und Neuseeland haben ebenfalls Seeaufklärer dieses Typs in Auftrag gegeben.

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