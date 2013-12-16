100ste F-35 Lightning II fertig gestellt

Lockheed Martin konnte am 13. Dezember 2013 ein ganz grosses Jubiläum feiern, die hundertste F-35 konnte die Fabrikationshallen in fort Worth verlassen und feierlich an die US Air Force übergeben werden.

Das F-35 Programm steht mit 100 Maschinen erst am Anfang der Produktion, von diesem modernsten Fighter der fünften Generation sollen mehr als 3.000 Maschinen produziert werden. Es handelt sich dabei um das teuerste Rüstungsprogramm, das jemals aufgelegt wurde. Die Programmkosten werden sich über die nächsten 40 Jahre auf satte 400 Milliarden US Dollar summieren. Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um eine F-35A, die Maschine mit der Nummer AF-41 wird an einen Verband auf der Luke Air Force Base ausgeliefert.