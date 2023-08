100. Eurofighter verlässt Produktion in Warton

Im BAE Systems meldete, dass der 100ste Eurofighter aus ihrer Endfertigung gerollt werden konnte.

Der Eurofighter wird auf vier Endfertigungsstrassen gebaut, eine davon befindet sich in Warton in der englischen Grafschaft Lancashire. Auf der Endproduktionsstrasse in Warton werden die Eurofighter Typhoon Jets für die Royal Air Force produziert, auch Maschinen für Saudi Arabien werden teilweise hier zusammengebaut. Die Jubiläumsmaschine konnte durch die Royal Air Force übernommen werden. Mittlerweile hat das Eurofighter Konsortium in Grossbritannien, Deutschland, Italien und Spanien mehr als 260 Typhoon Kampfjets gebaut. Bei dem Eurofighter handelt es sich um eines der grössten Rüstungsprogramme, bis zu 100.000 Arbeitsplätze in 400 Betrieben hängen an der Entwicklung und Produktion dieses erfolgreichen europäischen Kampfjets.