100 Jahre Schweizer Luftwaffe im 2014

2014 feiert die Schweizer Luftwaffe ihren 100. Geburtstag mit einer grossen Airshow in Payerne, die an zwei Wochenenden stattfinden wird.

Am 30./31. August 2014 sollen die historischen Flugzeuge im Mittelpunkt stehen, eine Woche später, am 6./7. September 2014 die modernen Militärflugzeuge. Zudem werden mehrere Kunstflugstaffeln erwartet. Projektleiter ist wiederum Oberst im Generalstab Ian Logan, der bereits die "Air 04" in Payerne organisiert hat, die rund 275.000 Flugbegeisterte anzog. Mehr über die grösste Airshow, welche je in der Schweiz stattfinden wird, erfährt man in dervon, die am 24. Oktober erscheint.